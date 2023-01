Juzgado no autorizó orden de captura contra “el Canche Heredia”

El ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, confirmó este miércoles 11 de enero que el juzgado que conoce el caso relacionado con las amenazas contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) no autorizó la orden de captura contra el principal sospechoso de este hecho, identificado como Luis Mario Morales Heredia, alias “el canche Heredia”.

Esta persona aparece en un video que fue difundido en las redes sociales, en el cual se observa cómo amedrenta a dos elementos policiales utilizando un arma de grueso calibre. Este incidente ocurrió en el departamento de Chiquimula.

En entrevista durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el funcionario indicó que desde ayer se tomaron acciones para esclarecer este incidente, y no solo se investiga al referido individuo, sino también a un comisario que él mencionó.

En seguimiento a este tema, se solicitaron órdenes de aprehensión y allanamiento, pero el juzgado correspondiente solamente emitió estas últimas, lo que permite inspeccionar seis inmuebles en la mencionada localidad.

Sin embargo, no se cuenta con una orden vigente para capturar a “el canche Heredia”, pero las causas por las que no se emitió no se expusieron.

En ese contexto, Barrientos explicó que si se localiza a Morales durante los allanamientos que están en desarrollo, “desafortunadamente” no se podrá capturar. “Porque vivimos en un Estado de Derecho y esa orden no la ha otorgado el juez”, enfatizó.

“Pero con los indicios encontrados en los allanamientos solicitaremos de nuevo que se emita la orden de captura”, agregó.

Y sacó bajo amenazas de muerte a dos PNC que trasladaban una denuncia de violencia intrafamiliar puesta por la conviviente de este individuo Para quienes pensaban que los dos policías estaban en un antro, los agentes únicamente cumplían con sus funciones de trasladar la denuncia pic.twitter.com/KGL7ZLiJdQ — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 10, 2023