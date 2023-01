Chelsea anuncia el fichaje de Joao Félix

Lo que era un secreto a voces desde hace varias horas se terminó confirmando este miércoles a primera hora. El joven delantero portugués Joao Félix ha renovado por un año más con el Atlético de Madrid, ampliando su relación hasta 2027, y se va cedido al Chelsea hasta final de temporada, informaron este miércoles ambos clubes.

“El Atlético de Madrid y el Chelsea han alcanzado un acuerdo para la cesión de Joao Félix hasta el final de la presente temporada”, afirmó el Atlético en un comunicado. “Asimismo, el delantero luso ha prolongado su vinculación con nuestro club por una temporada más, hasta junio de 2027”, añadió el club madrileño.

The time is now! 👊

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 11, 2023