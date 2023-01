Todas las referencias de la tiradera de Shakira a Piqué explicadas

Shakira explotó las redes sociales con la tiradera contra Gerard Piqué que lanzó junto a Bizarrap y que acumuló más de 28 millones de vistas en menos de 13 horas. Los seguidores de la colombiana se sorprendieron por la cantidad de referencias incluidas en la canción, incluyendo menciones a Twingo y Casio.

La canción de Shakira y Bizarrap se hizo tendencia número 1 en Twitter con casi 2 millones de tuits, dándole difusión particular a ciertos temas que la barranquillera usó para arremeter contra Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martí, aunque fueron “Twingo” y “Casio“, los principales ganadores, al ponerse en la discusión pública por varias horas.

“No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio”, dice el fragmento de “SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53”.

Shakira hizo tendencia a Twingo

De acuerdo con la página oficial de Renault, automotriz responsable del modelo Twingo, se trata de un auto utilitario que recientemente fue renovado por la empresa para convertirse en un coche eléctrico. Actualmente no está disponible su venta en Guatemala, pero en España tiene un costo de 25 mil 750 euros.

La referencia hecha por Shakira es una “clara” metáfora con relación a Clara Chía, la actual novia del exdefensor de Barcelona, haciendo alusión a que ella “vale más” que la modelo de 22 años considerando que el Ferrari Purosangue, uno de los modelos más nuevos de la empresa italiana tiene un precio estimado de 450 mil euros.

La referencia a Casio y Rolex tiene la misma función que la metáfora de Twingo y Ferrari, ya que aunque los precios de ambas marcas varían, los diseños de la empresa de relojes suizos fundado en Gran Bretaña. Por otro lado, Casio es una marca japonesa cuyos precios están muy por debajo de los costos de Rolex, conocida por ser una marca de lujo.

Otras referencias de la tiradera de BZRP

La usuaria de Twitter, Melany Mora Murillo, hizo un recuento de todas las referencias que hizo en su tiradera con Bizarrap, enfatizando en los mensajes que le dedicó directamente al exfutbolista y a su pareja actual.

En primer lugar, hace referencia al gesto que el futbolista hacía cuando anotaba un gol y se lo festejaba a la cantante colombiana con un gesto que simboliza el número “2”, el día de nacimiento de ambos, ya que ambos nacieron el 2 de febrero, además de representar la edad de Clara Chía Martí, de 22 años.

Por otro lado, hace alusión a la modelo. “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tu” una referencia al nombre de la persona con la que la estaban engañando: Clara Chia. Además, mencionó casi directamente a su expareja: “perdón que te sal-pique“.

Las referencias señaladas por la fanática de Shakira llegó a tal grado que sugirió que la duración de la canción “03:33” es una alusión al dorsal que Piqué usó durante toda su carrera, el “3”. Asimismo, Bizarrap incluye un beat parecido al de la canción “Me enamoré“, dedicada a su expareja de 12 años, seguida por la frase: “Esto es pa’ que te mortifiques”.

“Shaki y Biza agregan un beat parecido al de Me Enamoré (canción a Piqué) en esta parte pa que “se mortifique”. Luego dice “mastica y traga” tal vez en alusión a que ella se enteró de la infidelidad porque mientras no estaba en su casa se agotaba la jalea que a Piqué no le gustaba”, dice Melany Mora Murillo.

Shakira también se refiere a sí misma como “una loba“, el título de una icónica canción de la barranquillera, así como el símbolo de la represión femenina, tal como ha indicado en múltiples entrevistas. Conforme pase el tiempo, saldrán más explicaciones e interpretaciones sobre la canción.