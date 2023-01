Gaby Moreno anuncia que uno de sus temas será parte de famosa serie

Gossip Girl es una extensión y adaptación de la serie transmitida en 2007, la cual fue protagonizada por Black Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, entre otros actores. Este programa presenta la historia de un grupo de estudiantes de Manhattan, cuya reputación se ve afectada por la constante vigilancia que representan las redes sociales.

“Emocionada de escuchar mi versión de ‘Cucurrucucú Paloma‘ en el nuevo episodio de Gossip Girl”, escribió Gaby Moreno en sus redes sociales. El tema de la cantautora guatemalteca aparecerá en el episodio 8 llamado “Y Lu’s Mamá” de la segunda temporada de la trama que ya se puede en la plataforma de HBO Max.

Gaby Moreno se ha abierto un espacio para colocar su talento dentro de la televisión y el cine. Recientemente interpretó “Dreams in the Witch’s House” en la serie de Guillermo del Toro “Cabinet of Curiosities” (Gabinete de curiosidades), programa que ha sido todo un éxito en Netflix.

Además participó en la realización de la canción “Por qué te vas” de la película “El Gato con Botas: El Último Deseo”.

