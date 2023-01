Giammattei participará en Feria Internacional del Turismo en España

El Gobierno de Guatemala confirmó que el presidente Alejandro Giammattei participará en la Feria Internacional del Turismo (Fitur 2023) que se realizará esta semana en Madrid, España. El mandatario cumplirá una agenda de trabajo enfocada en actividades y reuniones para promover el país.

Kevin López, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, señaló que el gobernante abordará tres puntos esenciales:

Asimismo, el funcionario indicó que Giammattei comenzará las actividades de la agenda de la visita este martes, cuando será recibido en el Ayuntamiento de Madrid por el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida.

Luego de conversar con el alcalde Martínez Almeida sobre temas de interés para Guatemala y Madrid, suscribirá el llamado Libro de Oro de la Ciudad. Más tarde, recorrerá las instalaciones del Estadio Cívitas Metropolitano, por invitación del presidente del club de futbol capitalino, Enrique Cerezo.

De igual forma, se reunirá con el CEO del Grupo Iberia, Javier Sánchez-Prieto, para conversar sobre inversiones y posible ampliación de las operaciones de la compañía de aviación española en Guatemala.

El Fitur 2023 se llevará a cabo del 18 al 22 de enero e incluirá una serie de foros, reuniones y exposiciones de expertos en el tema del turismo e innovaciones, así como aspectos tecnológicos. Como antesala, hoy se desarrollará la XXVI Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo.

De acuerdo con los organizadores, el Fitur es el punto de encuentro global para los profesionales del turismo y la feria líder de los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica.

En la feria participarán al menos 8 mil 300 empresas expositoras, 82 mil profesionales y aproximadamente 30 mil visitantes como público en general.

