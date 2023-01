Real Madrid vs. Atlético: El platillo fuerte de los cuartos de la Copa del Rey

El Real Madrid recibirá al Atlético la próxima semana en cuartos de final de la Copa del Rey, en los que el Barcelona se medirá en su casa a la Real Sociedad, tras el sorteo realizado este viernes.

Los merengues se medirán a los rojiblancos en una eliminatoria a partido único, tras sufrir el jueves en el campo del Villarreal para remontar y ganar 3-2 en octavos de final del torneo del KO.

Los dos colosos de la capital española no se habían vuelto a enfrentar en una eliminatoria copera desde 2011. El Barcelona, por su parte, recibirá a la Real Sociedad.

Los azulgranas se metieron en cuartos el jueves tras ganar con autoridad 5-0 al modesto Ceuta, de la tercera categoría del fútbol español. En otro de los partidos de cuartos, el Valencia recibirá al Athletic de Bilbao.

“Nos toca jugarla en casa, hay que disfrutarla, prepararla y dar lo mejor para poder pasar a la próxima fase”, dijo el delantero del Valencia, Edinson Cavani.

El artillero uruguayo intervino por videoconferencia en este sorteo de cuartos de final celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a las afueras de Madrid.

En el último encuentro de cuartos, Osasuna, que en octavos superó al Betis, vigente campeón, en la tanda de penales (4-2, 2-2 en el partido), recibirá al Sevilla.

Barça will face Real Sociedad in the quarter finals of the Copa del Rey. The match will take place next week at Spotify Camp Nou. pic.twitter.com/pUNGMHXjdZ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2023