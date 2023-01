¡Por irregularidades en traspasos! La Juventus recibe una penalización de 15 puntos

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ratificó este viernes la sanción de 15 puntos para la Juventos tras una serie de irregularidades (fraudes) fiscales en traspasos de futbolistas; este caso también deriva en sanciones para exdirectivos del cuadro bianconeri.

El club turinés había sido absuelto junto con otras diez entidades en la primavera boreal de 2022 pero el tribunal de apelación de la federación aceptó la demanda del fiscal federal de reabrir el dosier debido a los elementos transmitidos por la justicia italiana que investiga también las cuentas de la Juventus, según un comunicado de la federación.

🚨 Juventus handed a 15 point deduction to be served in the current season. Updated Serie A standings put them on 22 points, down in 11th place pic.twitter.com/F5OD7VbjVC

— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) January 20, 2023