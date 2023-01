China registra cerca de 13 mil muertes por Covid-19 en hospitales del 13 al 19 de enero

China reportó cerca de 13 mil muertes relacionadas con el Covid-19 en los hospitales entre el 13 y el 19 de enero, después de que un alto funcionario de Salud dijera que la gran mayoría de la población ya contrajo el virus.

El país asiático había informado hace una semana que casi 60 mil personas murieron por el Covid-19 en los hospitales hasta el 12 de enero, pero existe escepticismo sobre las estadísticas desde Pekín levantó los controles el mes pasado.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de China informó el sábado que 681 pacientes hospitalizados murieron por insuficiencia respiratoria debido al coronavirus y que otros 11 mil 977 fallecieron por otras enfermedades combinadas con el virus.

Covid lockdowns may be over in China, but drug shortages and overflowing hospitals and crematoriums reveal a country unprepared for the sudden end of zero-Covid. @selinawangtv reports. pic.twitter.com/XkZB3lFcZ7

