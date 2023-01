Definidas las semifinales de la Liga de Naciones de la UEFA

El sorteo de semifinales de la Liga de Naciones ofreció este miércoles los emparejamientos Países Bajos vs. Croacia y España -vs. Italia, programados en junio en Rotterdam y Enschede.

Los neerlandeses, organizadores de esta “Final 4”, se medirán en Rotterdam, el 14 de junio, a los croatas, antes del duelo España-Italia, el día siguiente en Enschede.

The 2023 #NationsLeague Finals!

🇳🇱🇭🇷🇪🇸🇮🇹 Who will go all the way? pic.twitter.com/K53XCIVHx4

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) January 25, 2023