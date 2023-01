The Black Alien muestra cómo lucía antes de su “transformación”

Anthony Loffredo o bien conocido como The Black Alien sorprendió a sus fans al comentar que se encuentra en Guatemala y que se hospeda en la Antigua Guatemala. El famoso visitó nuestro país como parte de varias actividades para tatuajes y “modificaciones”.

The Black Alien lleva más de siete años en proceso de transformación y asegura que solo ha llegado a la mitad de su “evolución”. Tiene la lengua bífida y verde, implantes bajo la piel, tatuajes, nariz y orejas cortadas, dientes afilados y medio labio superior extirpado, e incluso se ha amputado algunos dedos. En una entrevista a un medio internacional comentó que desea amputarse una pierna para colocarse una robotica, sin embargo, ahora agregó que se encuentra en forma y que le gusta mucho ejercitarse para perder su pierna.

La alteración física como un tatuaje o una perforación se conoce como modificación corporal, que es una categoría amplia que incluye casi cualquier alteración que una persona haga en su cuerpo. Estas alteraciones pueden ser pequeñas, como orejas perforadas, o modificaciones más dramáticas, como un cuello estirado o piel marcada. Y a esto que Loffredo se ha sometido por más de 7 años.

Antes de su cambio

“Yo no empecé mi proyecto como quería, porque vivía con mi madre y tenía un trabajo de guardia de seguridad, entonces no podía hacer las cosas que quería. Por eso esperé hasta tener mi casa, mi espacio y en ese momento comenzó el proyecto”, comentó Anthony en una entrevista para un famoso youtuber español. “La idea surgió cuando tenía 24 años y vi que mi vida no iba bien, entonces inicié con mi proyecto del alien negro”, agrega.

Tras su visita en Guatemala, en redes sociales ha circulado un video que The Black Alien compartió en febrero del 2022. En el mismo se mira cómo lucía el famoso antes. “Era muy guapo por qué lo hizo”, “Todo un modelo pero decidió dejar la belleza por ser un Alien”, “Para mí se mira bien de las dos maneras, lo admiro”, “¿Extrañará verse como antes?”, han sido algunas reacciones.

