Duros comentarios recibió Sam Smith tras su nuevo video

Sam Smith saltó a la fama por el poder de sus voz en hermosas baladas, además por ser sobrio en tarima y lucir impecable con trajes oscuros y corbatas. Así, en ese molde tradicional masculino, recibió sus importantes premios Oscar, Grammy y Brits.

Sin embargo, el cantante está presentado una nueva faceta en donde, según reveló, ha estado más abierto a conectar con su parte femenina, a cantar sobre lo que sus relaciones sexoafectivas han producido en él y a vestirse como más le parece.

Después de ser atacado fuertemente en diciembre de 2022 por usar un jumpsuit que Harry Styles había usando antes, vuelve a dividir el internet. En esta ocasión, el intérprete de “Unholy” está siendo criticado por el video musical de su nuevo sencillo “I’m Not Here to Make Friends”.

El clip fue filmado en el castillo del rey Enrique VIII y la razón por la que el artista no binario está siendo atacado es porque aparece usando diferentes conjuntos extravagantes e inspirados en la vestimenta de los cabarets.

Entre ellos un diseño rosa voluminoso, así como un jumpsuit con animal print y un corset con el que muestra su pecho a juego con una falda de aplicaciones que deja muy poco a la imaginación. Los usuarios de internet más conservadores lo acusaron de “vulgar” y de “sexualización excesiva”.

Palabras del cantante

Tras las criticas y halagos, Sam Smith se presentó al programa The Graham Norton Show de la BBC y abordaron todos los comentarios negativos que recibió

Él agradeció la controversia alrededor del video clip y aclaró que nada malo sucedió mientras lo grababan y después dio una indirecta a la realeza: “No pasó nada malo. No fue raro. Cosas más raras han sucedido en ese castillo. Seamos honestos”.

Por si eso no fuera suficiente, después publicó un still del video mientras lleva puesto un vestido negro repleto de plumas junto a la leyenda: “Nunca es demasiado”, como dando a entender que las criticas no lo detendrán.

Never too much ✨ pic.twitter.com/ANKVPEvoXV — SAM SMITH (@samsmith) January 29, 2023