Harry Styles sufre accidente con su pantalón frente a Jennifer Aniston

Harry Styles se presentó anoche en California, como parte de su gura Love on Tour, como siempre logró sorprender a la audiencia, incluida a Jennifer Aniston , a quien anteriormente se refirió como su primer “celebrity crush”.

Sin embargo, hubo un momento que de seguro el cantante prefiere olvidar. Pues resulta que en medio de su show sus pantalones se rompieron exactamente de la ingle hasta la entre pierna.

Todo parece indicar que el intérprete de “As It Was” se esforzó tanto por impresionar a sus fanáticos y a la actriz de Friends, quien justo estaba en frente, que sus pantalones no aguantaran sus sexys movimientos de baile y terminaron desgarrándose justamente en esa parte.

El error de vestuario sucedió exactamente mientras interpretaba “Music For A Sushi Restaurant”, él se agachó en una rodilla e hizo un movimiento brusco con la pierna izquierda

¿Su reacción? Siguió bailando y cantando, puso los ojos en blanco y se dirigió hacia su banda. Ahí, tomó una toalla negra para cubrirse y continuó como si nada hubiera pasado.

Tal y como lo imaginábamos, sus fanáticos recurrieron a Twitter para evidenciarlo y aprovecharon para hacer referencia a que fue su manera de impresionar a Jennifer Aniston.

Harry Styles coming home from his first concert of 2023 after he ripped his pants in front of Jennifer Aniston #LoveOnTourLA

pic.twitter.com/JBkkI8JOnf

— T (@trinawatters) January 27, 2023