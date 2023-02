Zamora: “Entiendo que me quieren sentenciar antes de las elecciones”

El periodista y fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora, fue trasladado este martes 31 de enero de 2023 a la torre de tribunales para comparecer en una audiencia de primera declaración relacionada con un nuevo caso donde figura como sindicado.

La diligencia se desarrollará en el juzgado Décimo de Instancia Penal, a partir de las 12:30 horas. También fue citada la exgerente financiera de ese medio, Flora Silva Flores, por su presunta implicación en la investigación que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) denominó “Conspiración para Obstruir a la Justicia”.

Zamora, quien ya lleva siete meses en prisión, les dijo a los periodistas que esta pesquisa con la cual se le vincula no tiene sustento. Además, afirmó que su equipo legal tratará de acceder a los medios de prueba.

“Siguiendo el mismo patrón, no nos avisaron. La semana pasada esperábamos que nos dijeran de qué se trataba. No podíamos apersonarnos en el MP porque no nos dieron número de caso, se intentó en el Juzgado y anoche, como a las 22:00 horas, se nos avisó que hoy era, pero igual que la vez anterior, no sabemos cuál es la evidencia”, señaló.