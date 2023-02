Baldizón insiste en “careo” con brasileños y dice respetar a Thelma Aldana

Manuel Baldizón insiste en tener un “careo” con los directivos de la empresa brasileña Odebrecht, dentro del proceso que lleva el mismo nombre. En ese caso, Baldizón es señalado de recibir sobornos por parte de empresarios de esa compañía.

“Pedí un careo porque sé que enfrente mía no pueden mentir. Yo nunca les pedí nada… Estos señores (Fiscalía) están implantando pruebas que no existen, tienen una declaración manipulada. Por eso no vinieron, por eso es que los casos se han caído”, dijo Baldizón tras ser proclamado como candidato a diputado por el partido Cambio.