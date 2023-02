Brillante actuación de Keylor Navas en su debut con el Nottingham Forest

El portero internacional costarricense Keylor Navas debutó este domingo en el Forest con un triunfo por 1-0 ante el Leeds, rival directo por la permanencia, un resultado que permite a los de Nottingham situarse seis puntos por encima del descenso.

Un solitario tanto del internacional galés Brennan Johnson al cuarto de hora de partido (14), con un gran disparo de volea desde fuera del área, fue suficiente para dejar los tres puntos en el City Ground.

A clean sheet and three points on his debut! 🙌

Keylor Navas is your #NFFC Player of the Match! ✨ pic.twitter.com/KteKJ6TZFy

— Nottingham Forest FC (@NFFC) February 5, 2023