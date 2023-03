Modelo gana más de US $20 mil al mes con fotos de sus axilas sin depilar

Una modelo de OnlyFans dice que gana más de US $20 mil al mes vendiendo fotos de sus axilas sin depilar. Se trata de Cherry the Mistress, quien a través de sus redes sociales vende contenido erótico y desde que dejó su trabajo en una cafetería, ahora gana dicha cantidad mensualmente.

La joven de 20 años, dijo en una entrevista que solo tiene que mostrar sus axilas sin depilar y el monto que recibe es 20 veces mayor al que ganaba como barista en su anterior trabajo.

La modelo mencionó que cuando trabajaba como barista abrió su cuenta de OnlyFans para tener un ingreso extra y también que dejó de afeitarse las axilas luego de participar en una clase escolar de sociología.

Asimismo, explicó que estaba aprendiendo sobre las normas sociales de género y cómo hay ciertas actividades y atributos que se aprenden a través de la socialización a lo largo del tiempo y la hizo pensar en cómo su familia e incluso sus compañeros en la escuela siempre le decían que se afeitara. Pero cuando comenzó a dejarse a crecer el vello de las axilas, fue en una cita y desde entonces no se arrepiente de esa decisión.

“Muchas veces me expresan cuánto les encanta que no me afeite y que mi cuerpo es naturalmente curvilíneo y peludo, que es algo que no ven muy a menudo, y hasta sus suscriptores le piden ver más partes íntimas sin depilar. También me dicen que soy una diosa y que soy la mujer de sus sueños, eso definitivamente me hace sentir muy especial”, detalló Cherry

