Indignación en Cobán: conductor mató sin piedad a una perrita

En las últimas horas un video difundido en redes sociales provocó la indignación y enojo entre los cibernautas. En la grabación se muestra el momento exacto en que el conductor de una camioneta blanca sin piedad mató a una perrita que estaba echada en medio de la calle, esto en el municipio de Cobán.

De acuerdo con información de la Municipalidad de Cobán, este brutal acto, que fue captado por una cámara de videovigilancia de la comuna, ocurrió el martes, 7 de marzo de 2023, en horas de la mañana. En las imágenes se puede observar que, mientras la perra descansa, varios automovilistas conscientes de ello de manera responsable transitan sin causarle daño alguno.

Sin embargo, el piloto de un vehículo blanco tipo camioneta, teniendo el tiempo y la distancia adecuada de maniobrar con precaución, embiste al can pasándole encima las llantas delanteras y rematandolo con las traseras, lo que le causó más daños. Segundos después, el animal falleció en ese lugar. Mientras que el responsable de este lamentable hecho opta por huir.

A raíz de la difusión masiva, decenas de usuarios exigieron que se investigue al respecto, mientras que otros compartieron información que pudiera llevar a la captura del responsable. Incluso, un usuario en Facebook, identificado como Edin Gomez, aseguró que el can cuidaba las instalaciones de los Bomberos Voluntarios.

“La perrita cuidaba las instalaciones de Bomberos Voluntarios, era como parte de mi familia. Todas las mañanas salía a tomar el sol, no molestaba a nadie. Esa persona no se tomó la molestia de ver sobre que pasó además es un área escolar como para que aceleran. Una disculpa no justifica lo que hizo porque si los demás conductores se hicieron a un lado porque ese vehículo no lo pudo hacer 😭😭era mi consentida”, comentó Gómez.