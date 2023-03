Mujer perdió custodia de su hijo por exigir más dinero para la pensión alimenticia

Una mujer demandó al padre de su hijo porque le parecía poco lo que le pagaba como parte de una pensión alimenticia; sin embargo, después del juicio, terminó recibiendo menos efectivo, según la resolución de juez. La protagonista de esta historia compartió un video a través de TikTok, en donde utiliza un filtro que la hace lucir como una payasa mientras aparece recargada en un mueble. Este hecho ocurrió en México.

De acuerdo a la mujer, su exesposo le daba 800 pesos mexicano a la semana, es decir, 3 mil 200 pesos al mes, pero ella consideraba que el dinero que recibía era muy poco, por lo que optó por demandarlo. Pero las cosas no le salieron como pensó y un juez ordenó que recibiera 1 mil 200 pesos mensuales.

Además, en un segundo video que la mujer compartió, señaló que después de la demanda por pensión alimenticia, también perdió la custodia de su hijo.

Entre los comentarios de ambos videos, se pueden leer algunos que señalan que cuestionan el motivo del porqué la mujer perdió la custodia, así como otros usuarios indicaron que están a favor de que el hombre pagara menos pensión alimenticia.

“Entonces no eres buena madre… de los contrario, no la pierdes”; “Tengo entendido que es muy difícil quitarle la custodia a la madre; “Yo daba cuatro mil por mes y decía que era poco, ahora tengo la custodia de mi hijo y ella me quiere dar mil por mes y ya me debe dos años, jajaja”; “Sí, de hecho yo aportaba dos mil libres al mes para un niño y un año y medio, me demandó y se quedó con 900 al mes, ah, y ahora yo tengo la guardia custodia”, señalan los comentarios.