Liga de Campeones de Concacaf: Tigres se suma a los cuartos de final

Tigres, Los Angeles F. C. y Vancouver Whitecaps lograron el miércoles su boleto a los cuartos de final de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2023 (SCCL 2023) tras eliminar en los octavos de final a Orlando City, Liga Deportiva Alajuelense y Real España, respectivamente.

Estos tres equipos se unen a Philadelphia, Violette y Atlas como los clubes que jugarán los cuartos de final. Hoy se conocerán a los últimos clasificados luego de solventarse las series León-Tauro (1-0) y Pachuca-Motagua (0-0).

De momento, así estarán armadas las series de los cuartos que se jugarán en abril: Atlas-Philadelphia, Vancouver Whitecaps-Los Angeles F. C., Tigres espera al vencedor de Pachuca-Motagua y el Violette haitiano, la gran sorpresa del torneo, al ganador de León-Tauro.

Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) logró contener una oleada tardía de Orlando City para asegurar su lugar en los cuartos con un empate 1-1 en el partido de vuelta de los octavos de final en el Estadio Exploria de Orlando.

Con el desempate del gol de visitante a su favor luego de un 1-1 en el global, Tigres UANL aseguró su lugar en los cuartos de final donde enfrentará al ganador de la serie Pachuca-Motagua, que juegan este jueves.

Los excampeones de la Concacaf pudieron abrirse paso contra Gallese en el 21′, cuando Sebastián Córdova controló un balón con el pecho y disparó con la zurda al primer poste para darle a Tigres UNAL una ventaja de 1-0.

Gallese mantuvo a su equipo en el partido con otras dos paradas sensacionales y los locales tenían esperanzas cuando Ercan Kara salió del banquillo y anotó de chilena en el 90′ para poner el 1-1, preparando un final de tribuna.

Los Angeles F. C. superó un valiente esfuerzo de Alajuelense para avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2023 luego de una derrota por 2-1 en el partido de vuelta de los octavos de final el miércoles por la noche en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

A pesar de la derrota, LAFC ganó la serie con un marcador global, 4-2, y se enfrentará al Vancouver Whitecaps que eliminó antes al Real España de Honduras en los cuartos de final.

Después de sufrir una derrota por 3-0 en casa en el partido de ida, el Alajuelense no tuvo más remedio que atacar desde el principio y valió la pena, con el exjugador de Los Ángeles Galaxy Giancarlo González anotando contra sus viejos rivales de la ciudad desde el punto de penal. en el 8′ tras una mano para el 1-0.

Alajuelense aguantó la respuesta y luego se forjó un segundo gol en el 51′, con Aaron Suárez aprovechando un tiro bloqueado y rematando en una portería abierta para darle a los Ticos una ventaja de 2-0 en el partido.

Carlos Vela había estado cerca de un gol durante toda la serie y finalmente llegó a él en el 83′ cuando un balón se desvió de un defensor de Alajuelense, lo que permitió que el atacante mexicano lo recogiera y anotara para poner una ventaja global de 4-2 para LAFC, y así clasificarse a siguiente ronda.

