Red Wine Bar cumple su primer año

En la noche del miércoles, 15 de marzo, se llevó a cabo la celebración del primer aniversario de Red Wine Bar, un lugar hecho para todo aquel amante del buen vino y de la buena compañía.

Con una gran variedad de opciones de vinos, licores y cervezas, busca complacer el paladar de sus clientes.

Su carta de vinos esta conformada por más de 300 opciones traídas desde diferentes partes del mundo.

“Ahora, después de un año, para nosotros es un sueño hecho realidad, que nuestro proyecto le haya gustado tanto al público, que seamos un referente para el buen vino y el buen comer”, aseguró Enrique Toledo, propietario de Red Wine Bar.

#EUTendencias | Celebran el primer aniversario de Red Wine Bar con un ambiente espectacular | Vía: @EBercian_PN pic.twitter.com/o986x5vkxV — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 16, 2023

Primer aniversario

“Hoy que estamos cumpliendo un año no nos queda más que agradecerle a toda nuestra clientela que, gracias a ustedes, este lugar se ha vuelto lo que es. Seguramente vamos a seguir creciendo y tratando siempre de mejorar para que cada vez sea una mejor experiencia”, añadió Toledo.

Asimismo, expresó que el lugar se caracteriza por contar con la carta de vinos más amplia y prestigiosa de Guatemala. “Tenemos alrededor de 300 vinos diferentes, de todos los distribuidores”, dijo.

#EUTendencias Enrique Toledo, dueño de Red Wine Bar, comenta sus impresiones tras este primer aniversario del lugar | Vía: @EBercian_PN pic.twitter.com/jJlK2MFdWM — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 16, 2023

Pero no solo eso, ya que también cuentan con una cocina muy privilegiada y presta al paladar de sus clientes.

“Ofrecemos todo tipo de comida. Nuestro plato principal es la carne roja, pero tenemos todo tipo de maridajes para acompañar los vinos”, aseguró.

No obstante, también mencionó que para quienes no son del gusto del vino aún, se ofrece todo tipo de licores como rones, whisky, tequila, mezcal, cerveza, etc.

España, Italia y Estados Unidos son algunos de los países desde donde se importan sus delicados vinos.

El lugar busca ofrecer un ambiente acogedor animado por música en vivo, jazz o bien trova o guitarras flamencas.

Se encuentra ubicado en la 20 calle de la zona 10, específicamente dentro de la Plaza Ferco.

* Con información de Edwin Bercián.