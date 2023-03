FOTOS. Los trajes de baño para hombres ‘Brokinis’ vuelven a causar polémica

En 2020, el internet causó controversia con un nuevo diseño de trajes de baño para hombres llamados ‘Brokinis’, una prenda tipo calzoncillo con un tirante atravesado por el torso. Sin embargo, debido a la pandemia del Covid-19 no tomaron la relevancia esperada. Ya sin restricciones por el virus, en 2023 vuelven con polémica incluida.

Los creadores de los curiosos diseños para estas prendas son los canadienses Chad Sasko y Taylor Field, quienes quisieron dar un toque gracioso y atrevido para la nueva moda masculina, ante la falta de opciones de trajes de baño para hombres que actualmente existe en el mercado. Los creadores invirtieron más de US $5 mil en su proyecto y esperan que sus diseños sean tendencia durante este verano.

A través de la cuenta de Instagram de ‘Brokinis’, los diseñadores canadienses ofrecen su producto por un valor de US $45 y los interesados pueden elegir entre dos diseños: uno blanco con rosa ilustrado con flamencos y otro azul con amarillo ilustrado con piñas.

Anyone get their brokinis yet?

Summer is otw pic.twitter.com/wiVjZhfmbK

— MarkMyWordz❓️ (@MaarrrkkkkmyWrd) March 9, 2023