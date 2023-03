Conte estalla contra sus plantilla: “No somos un equipo, veo jugadores egoístas”

El Tottenham sigue con un vestuario en crisis y esto se ha visto reflejado por declaraciones de futbolistas y del entrenador Antonio Conte, quien tras el empate 3-3 ante uno de los colistas Southampton no se guardó nada en contra de su plantilla. El italiano catalogó a sus jugadores de “egoístas” y comentó que no son “un equipo”.

“El problema es que hemos demostrado que no somos un equipo. Cuando saltan al campo solo veo once jugadores, futbolistas egoístas que no quieran ayudarse y que no ponen el corazón”, expresó Conte tras el encuentro.

El Tottenham se puso a ganar hasta en tres ocasiones en el encuentro, pero los dirigidos por Conte vieron como los tres puntos se les escapaban en el minuto 90+3′ con un penal marcado por James Ward-Prowse. Con este empate los Spurs desaprovecharon la oportunidad de tomar el tercer lugar que le pertenece al Manchester United, club que tiene dos partido menos.

“Somos profesionales. El club nos paga mucho dinero a los jugadores y a mí no para buscar excusas o no mostrar espíritu de pertenencia o no mostrar responsabilidad. Para mí esto es inaceptable, porque es la primera vez en mi carrera que veo una situación así. Hasta ahora no he sido capaz de cambiarlo. Comparado con la temporada pasada, la situación ha empeorado”, expresó Conte.

¿Se aleja Conte del Tottenham?

Al italiano esta temporada solo le queda por competir quedar en puestos de Champions League y todo apunta a que será la última temporada en el Norte de Londres con el Tottenham, ya que parece que el proyecto se le ha escapado de las manos tal y como él ha comentado.

“No lo sé, porque se han acostumbrado a estar aquí. No juegan por algo importante, no quieren jugar bajo presión, bajo estrés. De esta forma es fácil. La historia del Tottenham es esto, el propietario lleva veinte años y no ha ganado nada. ¿Pero por qué?”, concluyó Conte.