Antonio Conte deja puesto de entrenador en el Tottenham

En esa lucha, los ‘Spurs’ aventajan en solo dos puntos al Newcastle, pero las ‘Urracas’ cuentan con dos partidos de retraso.

“Tenemos que empujar todos juntos. Todos tenemos que dar un paso al frente para asegurar el mejor puesto para nuestro club y para nuestros increíbles y leales seguidores”, añadió el dirigente.

La situación de Conte se acabó deteriorando tras el empate 3-3 ante el colista Southampton en la última jornada antes del parón de selecciones. Fue un resultado que llevó al explosivo entrenador italiano a criticar duramente a sus jugadores y a los dirigentes de la entidad.

“El problema es que, una vez más, mostramos que no somos un equipo. Somos once jugadores que saltan al campo. Veo jugadores individualistas, veo a jugadores que no quieren ayudar al otro y que no ponen el corazón en el partido”, criticó tras ese partido Antonio Conte.