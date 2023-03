VIDEO. Captan a cucuruchos retirando carro de vía procesional

En redes sociales se difundió un video que muestra el momento en el que un grupo de cucuruchos retirando por la fuerza un carro de la vía procesional. Este hecho se registró el sábado, 25 de marzo de 2023, en la zona 1 capitalina.

Las imágenes muestran a unos seis cucuruchos tratando de mover un vehículo de color corinto. Los protagonistas del clip utilizan un tricket para levantar el automotor, para luego empujarlo. Tardaron poco más de un minuto para lograr su objetivo. Todo lo anterior ocurrió ante los ojos de fieles católicos que esperaban el paso del cortejo procesional.

El video de los cucuruchos se hizo viral y dividió opiniones entre usuarios de las redes sociales. Entre los comentarios destacan:

“Si dice el rótulo VÍA PROCESIONAL, más son los mulas que se parquean allí”; “No soy católico pero hay que respetar toda religión. Creo que hay rótulos que dicen no estacionar. Nada cuesta buscar otro lugar para no interrumpir. Necesitamos algo de empatía y saber respetar para que nos respeten”; “Así me pasó a mí, fui a ver a mi mamá a zona 1, y no me di cuenta que iba a pasar procesión por ese lugar, cuando regresé no estaba el carro en su lugar, y me dejaron una nota que no se hacían responsables si se dañó el carro en el traslado”; “No hay mucha diferencia entre los encapuchados de la Usac”, dicen algunos de los comentarios.