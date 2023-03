Mancini sobre Retegui: “Desbloqueó el partido, hizo lo esencial”

El jugador del Club Atlético Tigre, que representa a Italia al contar también con pasaporte de ese país por el origen siciliano de su abuelo, volvió a validar la inusual apuesta del seleccionador Roberto Mancini.

🗣️ Mancini: "These are games where you have nothing to gain. The most important thing was to win. We could've done more; when you go ahead you need to play with more confidence and assurance"#MLTITA #EURO2024 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/7E1VYBo0Sa

— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) March 26, 2023