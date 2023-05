Celtics vencen al Heat y siguen con vida en la final de la Conferencia Este

Una aplastante victoria 128-102 en el partido anterior le dio a Miami una ventaja dominante de 3-0. En los círculos de la NBA, ningún equipo en la historia de la Liga ha superado un déficit de 3-0, por ahora. Los Heat pueden convertirse el jueves en el segundo equipo en la historia que alcanza las Finales siendo el octavo sembrado de su conferencia. La única franquicia que clasificó hasta ahora a las Finales como octavo sembrado fue los NY Knicks en 1999, cuando cayeron por 4-1 ante los San Antonio Spurs.

No obstante, todavía el quinteto de Miami se encuentra a solo un triunfo de pelear por el cuarto anillo de su historia, tras los de 2006, 2012 y 2013, en unas séptimas Finales. La última de esas Finales se saldó con una derrota ante Los Angeles Lakers en los playoffs de 2020, que se jugaron a puerta cerrada en Disney World (Florida) por la pandemia.

Tatum inspiró a los Celtics a la victoria, pues además de los 33 puntos que anotó capturó 11 balones en la lucha rebotera, mientras que otros cinco jugadores alcanzaron cifras dobles.

“Estábamos abajo 3-0, no nos presionamos demasiado. Tratamos de jugar un juego a la vez. No estábamos pensando en ganar cuatro esta noche, solo estábamos tratando de salvar nuestra temporada y ganar esta noche y lo hicimos”, aclaró Tatum después del juego.

“Creo que en todas las series hemos estado generando buenos tiros, pero es una liga de hacer o fallar, a veces simplemente no entran. Pero esta noche jugamos con ritmo y propósito”, agregó.

El ganador de esta serie se medirá en la Gran Final a los Denver Nuggets, que barrieron 4-0 a Los Angeles Lakers de LeBron James, para su primera final en la NBA.

El Heat, que busca también su primer campeonato de la NBA desde 2013, comenzó con fuerza y tomó una ventaja de 22-15 con cuatro minutos para el final del primer cuarto.

