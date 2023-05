Roberto Arzú: “El TSE pasó a ser la institución más oscura de Guatemala”

El aspirante a la presidencia de la república postulado por el partido Podemos, Roberto Arzú, se refirió este viernes 26 de mayo a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que lo dejó fuera de la contienda electoral 2023.

Según detalló durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, no esperaba que los magistrados resolvieran de esa manera y hasta ahora no había perdido las esperanzas.

“Siendo tan contundente nuestro caso, que no había posibilidad legal alguna, tenía la esperanza de que los magistrados de la CC, así como cinco grandes magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dijeron un hasta acá y votaron en contra. Tenía ilusión de que esto sucediera, pero bueno, hoy nos confirma que realmente la CC también es parte de este sistema corrupto, cooptado, que tenemos en Guatemala”, dijo.

En opinión del político, la realidad refleja que se avecinan momentos difíciles en Guatemala, donde consideró que se está consolidando una tiranía. “Es una dictadura, un sistema que se siente cómodo y tranquilo en su ambiente. Se siente que puede hacer lo que quiera, que tiene todo el poder, todo el dinero, todo”, añadió.

Mencionó que los actores involucrados en este sistema están “graníticamente amarrados” y se observa también que el pacto de corruptos también es parte.

“Este pacto es el de los diputados, todo esto que se sabía. El presidente Giammattei y el muchachito, pero a este sistema se le sumaron las cortes, magistrados, la Contraloría General de Cuentas, la Usac, el deporte, entre otros”, mencionó el entrevistado.

Con respecto al Tribunal Supremo Electoral (TSE), Arzú señaló que lo que un día fue la casa honorable de Guatemala, una institución con el licenciado Herbruger que era de lo poco ejemplar que había, pasó a ser la institución más oscura de Guatemala, en un proceso electoral nunca antes visto.

“Las ilegalidades, irregularidades, discrecionalidad de cada uno de ellos (los magistrados) ha sido algo tremendo. Si en algún momento Guatemala necesitaba de un proceso electoral legítimo era este, para consolidar la democracia, donde privara el debate, el carisma de candidatos, la fiesta cívica”, expresó.

En opinión de Arzú, lo que se observa es que ya no existe legitimidad. “Sacar a tres candidatos que estaban punteando, cada uno en su momento, por conveniencia es preocupante”.

Añadió que es más preocupante la situación en Guatemala que en Nicaragua. “Porque acá es un conglomerado, no es un tirano, un dictador, sino que hay todo un sistema cooptado. No importa quién sea el gerente de turno, el sistema va a seguir igual si no se rompe de raíz”, destacó.

Arzú analiza apoyar a otros candidatos

Arzú indicó que, como partido político, al tener el no definitivo para participar en las elecciones 2023 se está evaluando las decisiones que tomarán.

“No nos vamos a ir a nuestra casa a limpiar nuestras heridas, vamos a estar en pie de guerra aún, porque ya no es por candidaturas o por uno, sino por el país, por la democracia”, señaló.

“Hay opciones. Existe posibilidad de apoyar a un candidato, lo estamos analizando. Hay gente buena, el doctor Arredondo, el doctor Espada y Julio Rivera Clavería son buenas personas. Con Mulet tengo cierta buena relación; Manuel Villacorta no es una mala persona, preparada”, dijo.

Finalmente, mencionó que no cree en ideologías, por lo que su apoyo podría ser a cualquier partido.