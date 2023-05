Álvaro García recibe emotivo mensaje tras conseguir ascenso con Zacapa

Este domingo el futbol guatemalteco vivió una jornada intensa en las semifinales de la Liga Primera División de No Aficionados que dejó como resultado los ascensos de forma directa de los Deportivos Zacapa y Coatepeque. Los orientales eliminaron a Deportivo San Pedro F. C. y los suroccidentales a Deportivo Suchitepéquez.

En Zacapa se vivió la jornada más dramática, Zacapa igualó una serie a 5-5 con una anotación en el minuto 90+7, lo que forzó tiempos extras y penaltis, y desde el manchó de los 12 pasos, el equipo zacapaneco logró el ascenso tras 11 años de divagar en la Primera División.

El momento especial, además del partido, fue el diálogo que tuvo Leslie Moscoso, presidente del Deportivo Zacapa, con el portero uruguayo, Álvaro García, quien recientemente sobrevivió a una enfermedad de cáncer.

Presidente lo respalda

“Álvaro García te agradezco mucho por confiar siempre en nosotros, por aguantar a los muchachos. Dios tiene un propósito para vos y tu vida. Saliste de algo serio que cualquiera se hubiese doblegado, y eso le decía a mi familia y a toda la afición, Álvaro, nos está dando esas fuerzas, y un 4-0 no nos va a doblegar a nosotros. Te dije, ayúdanos, échate el equipo a los hombros con tu experiencia, y lo hicieron, gracias, estoy infinitamente agradecido con ustedes”, dijo el dirigente zacapaneco.

Ante ese agradecimiento, el portero sudamericano, quien hoy estuvo en la cancha luego de superar la enfermedad y haber regresado a los entrenos hace 10 días, expresó: “Agradecerte a ti (Moscoso) y a toda la directiva, por el esfuerzo que han hecho para mantenerme en este momento”.

Añadió: “Cuando pasó lo que pasó, propuse residir el contrato y que trajeran a otro extranjero, pero me demostraron su apoyo en todo momento y nunca me han abandonado. Gracias a la gente y a ustedes yo estoy acá”.

#PrimeraDivisiónGT🇬🇹 | Deportivo Zacapa regresa a la Liga Nacional después de 11 años de estar en la liga de ascenso. La semifinal quedó marcada con el gol polémico a favor de los locales (90+7). https://t.co/SDGF5ArxYC — El Mejor Equipo (@EUDeportes) May 28, 2023

Agradecido con la gente zacapaneca

Álvaro García, confesó: “Gracias a Dios hoy me tocó que estar acá. Hace 10 días que entreno. Nadie me regaló nada, yo me lo gané. En lo interno del grupo confiamos en que podíamos sacar este resultado porque somo un grupo de Liga Mayor y no de Primera”.

Sobre la lucha contra el cáncer, García, reflexionó: “Yo vengo de la cultura del ‘Maracanazo’. Nosotros en el 1950, con Uruguay, le ganamos a Brasil de visitante con 100 mil personas en contra, y tenemos algo especial a la hora de luchar. Eso lo traigo en los genes gracias a Dios y lo traigo desde muy chiquito”.

García reconoció: “Si yo me curé y si hoy estoy terminando la última quimioterapia, es gracias a la gente de Zacapa, del club, los jugadores, y a las rifas que se hicieron. Estoy eternamente agradecido”.

Por último, García comentó: “Ese cariño que me dan es el motor que a mí me dio el impulso para nunca sentir que estaba enfermo y gracias adiós hoy estoy acá gracias a la gente de Zacapa y ustedes”.