Clubes guatemaltecos ya conocen a sus rivales en la Copa Centroamericana

Este jueves se llevó a cabo a el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Centroamericana Concacaf 2023. El sorteo fue ejecutado utilizando cinco bombos. Los 20 clubes participantes de la Copa Centroamericana fueron asignados a uno los cinco bombos basado en el nuevo ranking de clubes de Concacaf, publicado hace algunas semanas atrás.

La Fase de Grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf 2023 se jugará en agosto, cada uno de los clubes jugará cuatro partidos (dos en cada y dos de visitante), en cinco semanas de competencia.

Comunicaciones FC, Xelajú MC y el CSD Cobán Imperial son los tres clubes guatemaltecos que tendrán participación en este certamen y así quedaron distribuidos sus grupos para esta competición.

Al final de la fase de grupos, los dos mejores clubes de cada grupo avanzarán a la Fase Eliminatoria. La fase eliminatoria comenzará con los Cuartos de Final en la última semana de septiembre y terminará con una final de vuelta a principios de diciembre.

Al final de la Fase Eliminatoria, los semifinalistas y los dos ganadores del repechaje (seis equipos en total) avanzarán a la renovada Liga de Campeones Concacaf ampliada a 27 clubes. Además, el campeón de la competición recibirá un pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf.

