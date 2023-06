“Sufro de ansiedad”, Laura Bozzo sufre accidente y así queda su rostro

Laura Bozzo apareció con moretones en el rostro tras sufrir una crisis de ansiedad. La presentadora reveló que en los últimos días no ha grabado su programa tras problemas de salud.

En redes sociales circularon rumores de que Laura Bozzo había sido despedida de Imagen Televisión, sin embargo, ahora la famosa compartió en su cuenta de Twitter que tuvo un accidente tras sufrir una crisis de ansiedad.

Según había circulado, la “Abogada de los pobres” no asistió a grabar su programa “Qué Pase Laura” del que supuestamente había sido despedida, según rumores por el bajo rating.

Sin embargo, Bozzo desmintió esta información y dio a conocer el verdadero motivo. Con una fotografía de su cara con moretones, la peruana reveló que se cayó tras tener una crisis de ansiedad pues eso le provocó que se le bajara la presión.

“Estos días no grabé, no por capricho, tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y me bajo la presión y me caí. Hay muchas cosas que no saben de mí, soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mí, pero Dios me cuida”, comentó.

Muchos usuarios le comentaron que el moretón que tiene en el ojo fue provocado por una persona. Ella aseguró que no era así.

“No tengo por qué mentir vivo sola y si me bajo la presión me caí de rodillas y la cara contra el piso había tenido ataque de pánico y tomé las pastillas que me manda mi médico PUNTO”, escribió Laura.

Bozzo también respondió a los internautas que le recomendaron pedir ayuda profesional para tratar la depresión y ansiedad, pero ella compartió que actualmente es atendida por un psiquiatra.

