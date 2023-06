Cristiano Ronaldo, “Míster Récord Guinness”

El delantero de 38 años, que desde enero juega en el Al-Nassr de la liga saudita, fue titular ante Islandia en este encuentro de la cuarta jornada de los clasificatorios para la Eurocopa que se disputará en Alemania dentro de un año.

El quíntuple ganador del Balón de Oro ya batió en marzo pasado el récord de internacionalidades en el futbol masculino, al alcanzar contra Liechtenstein su 197º partido, superando la marca del kuwaití Bader Al-Mutawa.

🇵🇹 Honrar o caminho 🙌🏻⚽️ Do início de tudo até hoje: Cristiano Ronaldo, o melhor de sempre! #VesteABandeira pic.twitter.com/YyMAfh54g0

Ronaldo debutó con Portugal el 20 de agosto de 2003, a los 18 años, 6 meses y 15 días. Entró en juego en un partido amistoso contra Kazajistán, en la época en la que la selección brasileña la dirigía al brasileño Luiz Felipe Scolari.

A punto de cumplir 20 años de carrera internacional, Ronaldo se ha enfrentado a 70 países diferentes. Y ha participado en todas las grandes competiciones internacionales desde la Eurocopa 2024, es decir, cinco Eurocopas y cuatro Mundiales.

En su papel de capitán y líder ofensivo de Portugal, ayudó a conquistar los dos únicos títulos de la selección lusa hasta ahora: la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones 2019.

Con el gol 123 en la carrera internacional de Cristiano Ronaldo, en el minuto 90+1 de su partido 200 con la camiseta de la “Seleçao”, el astro luso dio un trabajado triunfo por 1-0 a Portugal en su visita a Islandia en partido clasificatorio para la próxima Eurocopa.

El tanto de Ronaldo fue el lógico premio para un equipo portugués que buscó la victoria, pero no lo logró hasta el tramo final. El gol cayó cuando los islandeses ya jugaban en inferioridad por la expulsión de Willum Willumsson en el minuto 80 tras ver su segunda tarjeta amarilla.

Tras esta victoria, Portugal suma el pleno de 12 puntos tras cuatro partidos de clasificación para la Eurocopa 2024. Portugal lidera el grupo J, seguido por Eslovaquia con 10 unidades tras vencer 1-0 en Liechtenstein, mientras que Luxemburgo dio la sorpresa al imponerse 2-0 como visitante en Bosnia.

Of course! A perfect night for @Cristiano 🔴🟢#EURO2024 @selecaoportugal pic.twitter.com/BVE20bliAy

