El Real Madrid ficha a Arda Güler, joven promesa del fútbol turco

El Real Madrid C. F. ha cerrado un fichaje prometedor, al hacerse con los servicios del talentoso jugador turco Arda Güler, proveniente del Fenerbahçe SK. El traspaso ha sido acordado entre ambos clubes y Güler se vinculará al conjunto blanco durante las próximas seis temporadas, hasta 2029.

La presentación oficial de Arda Güler como nuevo integrante del Real Madrid tendrá lugar el próximo viernes 7 de julio en la Ciudad Real Madrid, donde los aficionados podrán conocer de cerca a esta joven promesa del fútbol.

Arda Güler, de tan solo 18 años, debutó con el primer equipo del Fenerbahçe en agosto de 2021, cuando aún no había cumplido los 17 años. En su primera temporada (2021-2022), el jugador disputó 16 partidos y anotó 3 goles con el equipo turco. Sin embargo, fue en la última campaña donde su rendimiento alcanzó cotas espectaculares. Participó en 35 encuentros, marcando en 6 ocasiones y dejando su huella en importantes momentos, como la final de la Copa turca contra el Basaksehir. Durante dicho partido, Güler brindó la asistencia para el primer gol del Fenerbahçe, que se alzó con la victoria por 2-0, y fue reconocido como el mejor jugador del encuentro.

La joven estrella turca también ha hecho historia en el ámbito internacional. Desde el 19 de noviembre de 2022, Güler es internacional absoluto con la selección turca. Debutó a los 17 años en un amistoso contra la República Checa, y hasta la fecha ha disputado 4 partidos y anotado un gol. Su destacada actuación se produjo en un partido clasificatorio para la Eurocopa frente a Gales, el 19 de junio de 2023, cuando se convirtió en el jugador más joven en marcar con la selección turca.

A pesar de su corta trayectoria, Arda Güler ya cuenta en su palmarés con una Copa de Turquía, que conquistó a los 18 años. En la final, el joven futbolista fue reconocido como el MVP (Jugador Más Valioso) del encuentro.

El fichaje de Arda Güler por el Real Madrid ha generado gran expectación entre los seguidores del club, quienes esperan ansiosos el debut del talentoso jugador en la Liga española. Con su habilidad, juventud y potencial, Güler se perfila como una apuesta de futuro para el conjunto blanco.

