Definidos los octavos de final del Mundial Femenino

Con la culminación de la fase de grupos, el Mundial Femenino 2023 ha dejado ver a las dieciséis selecciones que lucharán en los octavos de final por convertirse en la nueva campeona del fútbol femenino. La emoción y el talento han estado presentes en cada partido, y los encuentros de esta fase prometen brindar emociones a los aficionados de todo el mundo.

La ronda de octavos de final dará inicio el próximo viernes 4 de agosto con un emocionante encuentro entre España y Suiza, a las 11:00 de la noche, hora de Centroamérica. Ambas selecciones han mostrado un gran nivel en la fase de grupos y buscarán avanzar con determinación hacia la siguiente etapa del torneo.

