Republicano Tim Scott se retira de la carrera presidencial en EE. UU.

El senador republicano, Tim Scott, anunció que se retira de la carrera presidencial en EE. UU., al afirmar que los votantes le han dado un claro mensaje de “ahora no”. El legislador de Carolina del Sur, que aspiraba a convertirse en el primer presidente republicano afrodescendiente, había estado luchando por sobresalir en el abarrotado abanico de postulantes de su partido.

A sus 58 años, ocupaba el sexto lugar entre los candidatos republicanos a las primarias y solo contaba con el 2,5 % de los votos, según la media de RealClearPolitics de los principales sondeos de opinión recientes.

“Voy a suspender mi campaña. Creo que los votantes, que son las personas más notables del planeta, han sido realmente claros al decirme: ‘Ahora no, Tim’”, dijo al programa de Fox News “Sunday Night in America”.

Tonight, I suspended my campaign for president.

Traveling this country and meeting all of you has been one of the most fantastic experiences of my entire life.

From the bottom of my heart, thank you.

God Bless the United States of America. pic.twitter.com/yniJWQMW1N

— Tim Scott (@votetimscott) November 13, 2023