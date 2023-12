Pastora deja su cargo por OnlyFans y afirma sentirse “más cerca de Dios”

Pastora Ana Akiva anunció que inició su carrera en OnlyFans y dice que “se siente más cerca de Dios que nunca.

La mujer fue modelo antes de convertirse en pastora y no cree que su nuevo trabajo deba separarla de Dios. “Creo que hacer contenido sensual no me disminuye como hija de Dios o como persona”, dijo y añadió que renunció a su papel de pastora “por respeto a Dios”.

Pastor who used to be a model is now on OnlyFans says she ‘feels closer to God than ever pic.twitter.com/pCyNVz6h1m

