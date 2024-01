Sintió un dolor extraño, pensó en Covid, pero el trombosis pulmonar.

Este es el caso de Sara, una mujer española de 31 años, cuya historia se volvió viral en TikTok al relatar su experiencia cuando creyó tener Covid debido a dolores inusuales. Sin embargo, esos síntomas revelaron una enfermedad mucho más grave: trombosis pulmonar.

“Se convirtió en lo más grave que me pasó en la vida”, expresó en el video. Según su relato, todo comenzó en 2021, cuando una compañera de trabajo se contagió de coronavirus y, durante ese mismo fin de semana, Sara sintió que comenzaba a faltarle el aire.

Al principio, no le prestó mucha atención, pensando que los síntomas eran atribuibles al virus. Por eso, decidió ir al hospital para realizarse un PCR y confirmar el diagnóstico. No obstante, el resultado fue negativo, y la radiografía de sus pulmones no mostró anomalías.

Regresó a casa, pero unas horas después, experimentó dolor en los costados del torso y en el hombro. Aunque intentó soportarlo, la molestia se volvió insoportable, obligándola a regresar a la guardia para recibir ayuda.

En la segunda visita, al explicar sus síntomas y su historial médico, le informaron que probablemente solo se trataba de un “dolor muscular” y le recetaron medicación. Sorprendentemente, se retiró sin someterse a ningún análisis.

Los dolores “extraños”, como ella los describe, se intensificaron a pesar de estar medicada. Preocupada, decidió insistir con los especialistas y exigió pruebas para conocer la causa.

Tras obtener los resultados, los médicos le revelaron el diagnóstico real: trombosis pulmonar, una afección grave donde coágulos de sangre bloquean arterias en los pulmones. Sara compartió que ambos pulmones estaban llenos de trombos y, poco después, sufrió un infarto, requiriendo internación en cuidados intensivos.

Los hechos ocurrieron en la pandemia de Covid

A pesar del susto, solo permaneció una noche en la Unidad de Cuidados Intensivos y tres días más en sala común. Tras recibir el alta, inició un tratamiento de seis meses y debió cumplir con la restricción que desencadenó la enfermedad: evitar la combinación de pastillas anticonceptivas con el consumo de tabaco.

El video se volvió viral en la red social china, alcanzando más de un millón de reproducciones. Entre los comentarios, sus seguidores le expresaron agradecimiento por compartir su experiencia, destacando la importancia de estar informados sobre los posibles riesgos de las pastillas anticonceptivas. Comentarios como

“Hay que visibilizar lo que puede pasar con las pastillas anticonceptivas…”, “El cuerpo te da señales, si algo va mal, hay que hacerle caso”, y “Contando lo que te pasó ayudas a evitar que les pase a los demás”, evidencian la relevancia de la concienciación sobre la salud.