Don Murray, nominado al Oscar y coestrella de Marilyn Monroe, fallece a los 94 años

Don Murray, nominado al Oscar y antiguo compañero de Marilyn Monroe, fallece a los 94 años, según informes. Ambos protagonizaron la comedia romántica “Bus Stop” de 1956.

La noticia fue confirmada por su hijo, Christopher Murray, al New York Times el viernes. The Washington Post también informó sobre su fallecimiento, citando a un representante de Christopher Murray.

Murray, quien recibió una nominación al Mejor Actor de Reparto en los Premios de la Academia en 1957 por su papel en “Bus Stop”, perdió ante Anthony Quinn por “Lust for Life”.

Don Murray falleció anoche a los 94 años. Hasta siempre. pic.twitter.com/spyw3F6KFh

