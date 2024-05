Ana Gabriel reaparece desde el hospital ¿cuál es su estado de salud?

Ana Gabriel fue hospitalizada el pasado martes 14 de mayo después de dar un concierto en Santiago de Chile.

Tras la noticia, la famosa lamentó la situación con los conciertos en Chile, pues tuvo que posponer el show del día siguiente debido a que por orden médica debe guardar reposo.

“Como pueden darse cuenta tuve que venir después del concierto a urgencias y di positivo para influenza”, dijo en el video. “Tengo que tomar reposo para poder cumplir como debe de ser con ustedes público querido”.

En su declaración, Ana Gabriel expresó su gratitud: “Les agradezco esta noche que me dio Santiago, su comprensión, su corazón, su amor”.

Pese a los inconvenientes, la cantante confirmó nuevas fechas de su gira. Se presentará en Montería el 15 de junio, en Bucaramanga el 20 de junio, en Cali el 22 de junio, en Villavicencio el 28 de junio y en Neiva el 30 de junio.

Sus seguidores en Medellín y Bogotá protestaron en redes sociales por la ausencia de estas ciudades en la gira. Tras los comentarios, Ana Gabriel añadió una presentación en Bogotá para el 2 de agosto en el Coliseo MedPlus.

De esta manera, la intérprete confirmó que ninguna de las fechas se moverá, sino que podrá ponerse a punto para presentarse de acuerdo con lo planeado inicialmente.

“Me dirijo a todos para informarles que lo que vean en las redes acerca del show de Montería, (Colombia), es completamente mentira. Como les menciono aquí, ustedes me conocen. Yo voy a dar ese show sin fallarles. Gracias por creer en mí”, expresó.

“Por favor no hagan caso de rumores falsos. Yo me voy a presentar porque la empresa con la que yo me asocio es una empresa seria con la vengo trabajando años y me han demostrado su calidad de trabajo, honradez y seriedad en Colombia, a nivel Latinoamérica y el mundo”, agregó.

