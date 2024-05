El neerlandés Arne Slot es nuevo técnico del Liverpool

El Liverpool Football Club ha anunciado oficialmente que Arne Slot será el nuevo entrenador del equipo a partir del 1 de junio de 2024, sujeto a la obtención de un permiso de trabajo. Este nombramiento marca el comienzo de una nueva era para los Reds, tras la decisión de Jürgen Klopp de dejar el cargo al final de la presente temporada.

Arne Slot, de 45 años, se une al Liverpool procedente del Feyenoord, donde tuvo una etapa sumamente exitosa. Durante sus tres temporadas al frente del equipo de Róterdam, Slot logró ganar el título de la Eredivisie en 2023, rompiendo la hegemonía de otros grandes equipos como el Ajax y el PSV. Su labor no pasó desapercibida, siendo galardonado con el premio al Entrenador del Año de la Eredivisie en dos ocasiones consecutivas.

We can announce Arne Slot has agreed a deal to become the club’s new head coach, formally taking up the position on June 1, 2024, subject to a work permit 🙌

El éxito de Slot no se limitó a la liga doméstica. En abril de 2024, llevó al Feyenoord a la victoria en la Copa KNVB, tras vencer al NEC Nijmegen 1-0 en una final muy disputada. Estos logros consolidaron su reputación como uno de los entrenadores más prometedores y exitosos de los Países Bajos.

Antes de unirse al Feyenoord, Slot fue el entrenador principal del AZ Alkmaar, donde también dejó una marca significativa. Bajo su dirección, el AZ Alkmaar se encontraba en el segundo lugar de la tabla, empatado a puntos con el Ajax pero relegado al segundo puesto por diferencia de goles, cuando la temporada 2019-20 fue cancelada debido a la pandemia de COVID-19. Esta actuación notable en la liga holandesa captó la atención de muchos y cimentó su reputación como un técnico tácticamente astuto y capaz de maximizar el rendimiento de sus jugadores.

Antes de su carrera como entrenador, Arne Slot tuvo una respetable trayectoria como jugador. Desempeñándose principalmente como mediocampista, Slot jugó para varios clubes en los Países Bajos, incluidos FC Zwolle, NAC Breda, Sparta Rotterdam y PEC Zwolle. Tras colgar las botas en 2013, Slot rápidamente hizo la transición al entrenamiento, donde ha demostrado ser igual de competente fuera del campo como lo fue dentro de él.

La llegada de Slot al Liverpool FC es histórica, ya que será el primer entrenador principal del club proveniente de los Países Bajos. Este hito subraya la confianza del Liverpool en sus capacidades para guiar al equipo en una nueva dirección. Con su primera pretemporada con los Reds programada para comenzar en julio de 2024, Slot tendrá la oportunidad de implementar su filosofía de juego y establecer su estilo desde el inicio.

El Liverpool, bajo la dirección de Jürgen Klopp, ha disfrutado de un periodo de éxito notable, incluyendo la conquista de la Premier League, la Liga de Campeones y otros títulos importantes. La elección de Arne Slot como sucesor de Klopp sugiere un deseo de continuar en la senda del éxito, manteniendo un enfoque en el fútbol ofensivo y la formación de jóvenes talentos.

🚨🔴 Arne Slot formally signs his contract as new Liverpool head coach today, all documents are in place.

The official announcement will follow with #LFC desired timing.

Work permit still pending for some of his staff members and then it will be all sealed. pic.twitter.com/246v1kWIIG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2024