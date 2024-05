Definidas las finales de conferencia de la NBA

La emoción está en su punto más alto para los aficionados de la NBA, ya que los playoffs de la liga están en pleno apogeo y estamos a punto de presenciar las Finales de Conferencia. Este es el momento en el que los equipos más fuertes de la temporada luchan por el prestigioso trofeo Larry O’Brien, y este año promete ser uno de los más emocionantes en la historia reciente de la NBA.

Los Boston Celtics han demostrado ser una fuerza imparable en la Conferencia Este. Tras una temporada regular dominante, en la que lograron la mejor marca de la conferencia, los Celtics han llevado su excelente forma a los playoffs. En las semifinales de conferencia, superaron a los Cleveland Cavaliers con un convincente 4-1 en la serie.

The NBA will crown a different champion for the sixth straight season.

2023-24: TBD…

2022-23: Denver

2021-22: Golden State

2020-21: Milwaukee

2019-20: L.A. Lakers

2018-19: Toronto

The only other time in league history with six different champions in a six-season span was… pic.twitter.com/HSCjXUXgTN

— NBA Communications (@NBAPR) May 20, 2024