Ana Gabriel habla desde el hospital sobre su delicada salud

Ana Gabriel preocupó a sus fans al informar que la influenza que padece desde hace varios días se ha complicado.

La cantante compartió un video a través de su cuenta de Instagram donde confirma que su estado de salud empeoró y actualmente ya tiene neumonía. Por lo que permanece en reposo absoluto y está bajo estricta supervisión médica para asegurar su pronta recuperación.

“La influenza se complicó y se convirtió en neumonía . Por orden médica tengo que permanecer en reposo. Desafortunadamente se complicó, quizá me sentí valiente y no hice caso de las indicaciones médicas”, dijo.

Destacó que por ahora su prioridad es recuperar su salud para poder concluir con la gira que tiene pactada hasta finales de año por lo que agradeció el apoyo del público.

“Les agradezco su comprensión, no me suelten de la mano, por favor, los quiero, gracias por el apoyo, pero por mi salud me tengo que cuidar”, finalizó.