Marquense buscará fichajes para su regreso a Liga Nacional

Tras una ardua batalla en la cancha, el Deportivo Marquense, conocido cariñosamente como los ‘Leones’, aseguró su lugar de vuelta en la élite del fútbol guatemalteco. El pasado fin de semana, el equipo logró un emocionante ascenso luego de vencer a Suchitepéquez en un enfrentamiento lleno de pasión y determinación. Sin embargo, su travesía hacia el éxito no terminó ahí, ya que ayer, en la final de ida de la Primera División, superaron a Juventud Copalera.

El técnico del equipo, Erick González, habló con Emisoras Unidas tras el partido, compartiendo sus reflexiones sobre el futuro del equipo y los posibles planes para fortalecer la plantilla de cara al desafío que representa la Liga Nacional.

Marquense no quiere estar de paso en Liga Nacional

“Mi trabajo ha sido reconocido y valorado. Me siento muy cómodo aquí, he sido tratado como un profesional y, sobre todo, como una persona. ¿Quién no querría seguir así, verdad? Esta semana, espero sentarme con la directiva y estoy muy inclinado hacia la posibilidad de continuar con el equipo”, expresó González con optimismo y gratitud hacia el club.

En cuanto a los posibles fichajes, el técnico destacó la importancia de analizar detenidamente las opciones disponibles y tomar decisiones sabias para fortalecer el equipo. “Desde que estábamos compitiendo contra equipos como Heredia y Suchitepéquez, hemos estado evaluando diversas opciones. A veces, los jugadores ya están comprometidos con otros equipos, por lo que es crucial tener la sabiduría necesaria para seleccionar las mejores alternativas”, comentó González.

El entrenador enfatizó la importancia de reforzar cada posición en el campo y expresó su deseo de mantener la base de jugadores que contribuyeron al éxito del ascenso a la Liga Nacional. Con una estrategia clara y un enfoque centrado en el trabajo en equipo y la excelencia deportiva, el Deportivo Marquense se prepara para enfrentar los desafíos que les depara la máxima categoría del fútbol guatemalteco.