Sigue el pulso entre la UEFA y la Superliga

El fútbol europeo ha sido escenario de una batalla legal y administrativa de grandes proporciones entre la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol) y la Superliga Europea. Este conflicto no solo ha captado la atención de los fanáticos del fútbol, sino que también ha generado un intenso debate sobre la gobernanza, la competencia y el futuro del deporte rey en el viejo continente. El reciente fallo del Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid ha vuelto a poner el tema en el centro de la discusión, al determinar aspectos cruciales sobre la viabilidad y la regulación de competiciones alternativas como la Superliga.

La Superliga Europea fue anunciada en abril de 2021 por un grupo de 12 de los clubes más importantes de Europa, con la intención de crear una competición cerrada que rivalizara con la UEFA Champions League. Este proyecto fue presentado como una alternativa más lucrativa y competitiva para los clubes participantes, prometiendo mayores ingresos y una mayor estabilidad financiera.

¿Qué pasa entre la UEFA y la Superliga?

Sin embargo, la reacción de la UEFA y de la mayoría de los organismos del fútbol fue inmediata y contundente. La UEFA condenó el proyecto y amenazó con sanciones severas para los clubes y jugadores involucrados, incluyendo la exclusión de todas las competiciones organizadas por la UEFA y la FIFA. La presión social y mediática, sumada a las amenazas de sanciones, llevó a la rápida retirada de la mayoría de los clubes fundadores, lo que dejó el proyecto en suspenso.

El reciente fallo del Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid ha añadido una nueva capa de complejidad al conflicto. La jueza ha confirmado la validez del sistema de autorización previa de la UEFA para la aprobación de competiciones de terceros, resaltando los beneficios indudables de estas normas para el sistema deportivo del fútbol. En su comunicado, la UEFA expresó satisfacción por esta decisión, destacando que las normas de autorización adoptadas en junio de 2022 no se ven afectadas por la sentencia.

No obstante, la jueza también estimó parcialmente la demanda de la European Super League Company S.L. (ESLC) contra la UEFA y la FIFA, declarando que ambos organismos han abusado de su posición de dominio e impiden la libre competencia en el mercado. Esta parte de la sentencia apunta a que la UEFA y la FIFA se atribuyen la facultad discrecional de prohibir la participación en competiciones alternativas e imponen restricciones que se consideran injustificadas y desproporcionadas, en contravención de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

La reacción de la UEFA al fallo fue clara. En su comunicado, la organización enfatizó que la sentencia no otorga a terceros el derecho a desarrollar competiciones sin autorización y no se refiere a ningún proyecto futuro ni a ninguna versión modificada de un proyecto existente. La UEFA también subrayó que la jueza afirmó que el proyecto inicial de la Superliga está abandonado y que no cabe esperar una resolución sobre un proyecto abstracto.

Este fallo, aunque parcial, pone de relieve la necesidad de un equilibrio entre la regulación y la competencia en el fútbol europeo. La UEFA, como organismo rector, sostiene que sus normas son esenciales para mantener la integridad y la competitividad del deporte. Por otro lado, los impulsores de la Superliga argumentan que se necesita una mayor apertura y flexibilidad para permitir el surgimiento de nuevas competiciones que puedan revitalizar el fútbol europeo y ofrecer mejores oportunidades económicas.

El fallo del Juzgado de lo Mercantil no marca el fin del conflicto entre la UEFA y la Superliga, sino que abre un nuevo capítulo en esta disputa. La UEFA ha manifestado que se tomará su tiempo para estudiar la sentencia antes de decidir si es necesario adoptar nuevas medidas. Esto sugiere que podría haber más desarrollos legales y administrativos en el futuro cercano.

La Superliga, en su forma inicial, puede estar en suspenso, pero la discusión sobre la estructura y la gobernanza del fútbol europeo continúa. La sentencia subraya la necesidad de un diálogo constructivo entre todas las partes involucradas para encontrar soluciones que equilibren la tradición y la innovación, la regulación y la competencia.