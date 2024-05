Youtuber promete ayudar a padres de Farruko Pop

Carlos Espina, conocido por sus millones de seguidores en redes sociales y su apoyo a personas en situaciones difíciles, había ofrecido una suma de más de 10 mil dólares para que Farruko Pop pudiera continuar sus estudios.

Ahora el influencer uruguayo expresó su enojo y tristeza por el trágico asesinato de Sebastián Pop, subrayando la violencia e inseguridad en Guatemala como principales culpables del hecho.

Además, Espina aclaró los comentarios que lo culpan a él por la muerte del joven guatemalteco e incluso los que afirman que “él lo envío a asesinar por tal de no dar el dinero”.

“Le doy gracias a las autoridades de Guatemala por confirmar que lo sucedido con Farruko Pop no tuvo nada que ver con la beca que yo le ofrecí para sus estudios”, comentó en su video.

“Espero que ahora la gente morbosa deje de hacer acusaciones sin fundamentos y tengan más respeto”, agregó.

¿Donará el dinero?

En otra publicación, el tiktoker afirmó que repartirá el dinero entre sus seguidores.

“Ya he decidido qué voy a hacer con los $10 mil que le ofrecí a Farruko Pop, los estaré repartiendo entre mis seguidores, le quiero dar $500 a 20 personas que me siguen y me apoyan y si quieren posiblemente llevarse este monto solo sigan las instrucciones”, expresó.

Carlos Espina explicó que repartirá el efectivo entre personas que están pasando un momento difícil para que esto sea un empuje para que puedan salir adelante.

Ayudará a los papás de Farruko Pop

Además de repartir el dinero entre sus seguidores, Espina realizó una llamada la cual fue compartida en las redes sociales de Los Rancheritos.

“Carlos Espina se comunicó con Randy Coc para terminar de construir la casa de los papás de Farruko”, informan.

Según se escucha en el video, el youtuber uruguayo ayudará económicamente a la familia del joven guatemalteco fallecido para que puedan terminar de construir y equipar su hogar.

“Eres grandes Carlos Espina”, “Carlos no tiene nada que ver pero que buen corazón el querer ayudar”, “Aunque les brinden toda la ayuda, la familia de Farruko no podrá dejar de pensar en su asesinato”, “Se necesita también justicia”, fueron algunas reacciones de los usuarios.

