Fedefut: “Di no al racismo y discriminación”

Este miércoles 5 de junio de 2024 es una fecha especial para el futbol de Guatemala, ya que se iniciará el camino a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que será organizada conjuntamente entre Estados Unidos, México y Canadá. Un evento que es esperado por dirigentes de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut), jugadores y en especial la afición, la cual está necesitada de romper esas jornadas de amargura, llanto y decepción, que representa seguir a la “Bicolor”.

Desde la preventa de boletos para el partido entre Guatemala y Dominica, que se jugará este miércoles 5 de junio a las 20:00 horas en la máxima instalación deportiva del país, se notó el interés del hincha guatemalteco en asistir a observar a su representativo.

El estadio Nacional sin duda vestirá sus mejores galas, con más de 15 mil aficionados enloquecidos por la “Azul y Blanco”. Pero ante todo ello, la Fedefut busca sea una fiesta en paz y que no ocasione algún contratiempo en el camino.

Ante ello, la Fedefut hizo un llamado importante a la afición que asistirá mañana a ver a la Selección Nacional. Se busca que los seguidores de la “Bicolor” no hagan insultos racistas, lo que podría traer consecuencias fatales, en lo económico, a las arcas de Guatemala.

“Todos jugamos el mismo partido. Desde la grada juega tu mejor partido: Di no al racismo y a la discriminación”, es un mensaje que emitió este día la Fedefut para hacer conciencia en la afición a respetar al rival de turno.

Restricciones

Relacionado a este duelo, la Fedefut también emitió un llamado con las restricciones al ingreso al estadio que tendrán los aficionados.

En esa línea, esta es la lista de restricciones:

Bengalas y pirotecnia

Todo tipo de armas y punzocortantes

Cargadores

Baterías de celular

Láser

Paraguas

Cascos de moto

Loncheras

Lociones

Desodorantes

Cadenas

Periódicos

Alimentos o bebidas

Monedas

Banderas más de 2×2 metros

Cigarros

Trompetas

Vuvuzelas

Astas

Personas en estados de ebriedad

Asimismo, la Fedefut es clara en advertir que: “Las personas que no permitan ser registradas o no cumplan con los protocolas, no se les permitirá el ingreso”.

#VamosGuate🇬🇹 | Iván Franco Sopegno: “Esta es nuestra gran oportunidad” El extécnico de la Selección Nacional de Guatemala destaca que al proceso de Luis Fernando Tena ha sido cuidado y destaca la cantidad de partidos de fogueo que se tuvo.https://t.co/ZYwcsddihm — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) June 4, 2024