JaVale McGee, jugador de la NBA, visita Guatemala

Guatemala es un país con una cultura milenaria, la cual le permite ser uno de los destinos turísticos más importantes a nivel latinoamericano y más allá de esos límites.

Sus volcanes, ríos, lagos, bosques, pueblos, su gente, hacen de Guatemala el “País de la Eterna Primavera”, y es entre las estrellas mundiales del deporte y cine, uno de los destinos preferidos para visitar.

Muestra de ello, recientemente el basquetbolista de la NBA, el estadounidense JaVale McGee, actualmente jugador de Sacramento Kings, pero que también tuvo un paso importante por Los Angeles Lakers, estuvo de visita en nuestro país.

Según imágenes publicadas en redes sociales por Totovisión, vecinos del municipio de San Juan La Laguna, Sololá, fueron sorprendidos por la grata visita del jugador de la NBA.

Ante tal acontecimiento, muchos pobladores aprovecharon a tomarle fotografías al profesional durante su recorrido por las calles principales y lugares emblemáticos que realizó JaVale McGee en San Juan La Laguna.

Asimismo, aprovecharon a tomarse fotografías con él, quien amablemente atendió a los lugareños. Una de las imágenes muestra la diferencia de estatura entre los pobladores guatemaltecos y el jugador estadunidense, quien le saca casi medio cuerpo a los nacionales.

Es de recordar de que JaVale McGee, conocido dentro del mundo deportivo como “The Big Secret”, mide dos metros con 13 centímetros. Asimismo, su peso está cifrado en 268 libras.

JaVale Lindy McGee nació el 19 de enero de 1988 en Flint, Míchigan, Estados Unidos, y actualmente participa en el equipo de los Sacramento Kings de la NBA. Su posición es de pívot.

Lo eligieron en la decimoctava posición del Draft de la NBA de 2008 por los Washington Wizards, a pesar de que no era ninguno de las 61 posibilidades que barajaban los Wizards antes del draft. A primeros de julio de 2008 firmó un contrato por dos años y dos millones 400 mil dólares, con opciones por otras dos temporadas.

Posteriormente pasó por equipos como Denver Nuggets, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers, Phoenix y Sacramento Kings (firmó el 2 de septiembre de 2023).

Asimismo, con la selección absoluta de Estados Unidos fue parte del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, los cuales se celebraron en el año 2021.

JaVale was dominant at the rim and in the team huddle this season 🗣️😤 pic.twitter.com/hJBF452klQ

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) May 24, 2024