Desplazan a personas sin hogar por concierto de Taylor Swift

Varias personas sin hogar han sido enviadas fuera de Edimburgo, Escocia, para dar paso a los turistas debido a la alta demanda de habitaciones por los conciertos que dará la cantante Taylor Swift este fin de semana en la capital escocesa, su primer destino en Reino Unido.

Taylor Swift durante “The Smallest Man Who Ever Lived” no show em Edimburgo, Escócia! — 07/06 🤍 #EdinburghTSTheErasTour pic.twitter.com/cH2jhXaDJD

— Site Taylor Swift Brasil (@sitetayswiftbr) June 8, 2024