Escocia y Turquía se suman a la fiesta de la Eurocopa Alemania 2024

Un gol de Gavi fue suficiente para decidir el partido en Oslo entre Noruega y España. El combinado de Luis de la Fuente completó un buen partido, mandando en la primera parte y siendo sólido en defensa tras el gol del centrocampista del Barcelona en la segunda mitad. La selección española, tricampeona del campeonato de Europa de la UEFA, estará en su octava EURO consecutiva. Además, su victoria dio también el billete a Escocia.

El pasado jueves, Escocia se midió a España en Sevilla y perdió 2-0 con goles de Álvaro Morata y Oihan Sancet, pese a la derrota los escoceses quedaron con 15 puntos, mismos a los cuales accedieron los españoles este domingo tras su victoria ante los noruegos.

Tanto españoles y escoceses aún deben disputar dos partidos, y la lucha en la recta final será buscar la primera posición, la cual le daría ventja como cabeza de serie para el sorteo que se realizará el sábado 2 de diciembre en el Elbphilharmonie de Hamburgo (Alemania).

NOTA RELACIONADA: España clasifica a la Eurocopa 2024

Scotland are going to #EURO2024! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/FDxuI3RG7o

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 15, 2023