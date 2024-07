Cristiano explica los sentimientos vividos en clasificación de Portugal

Cristiano Ronaldo, delantero de Portugal, repasó este lunes su “tristeza inicial” después de fallar frente a Eslovenia un penalti en la prórroga que provocó sus lágrimas, transformadas en risas después y “en alegría al final” cuando alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa 2024 gracias a tres paradas de su portero Diogo Costa en la tanda definitiva

“Tristeza inicial y alegría al final, eso es lo que te da el fútbol, es inexplicable”, expresó Cristiano Ronaldo.

“Podía haber dado la victoria a Portugal, pero no pude. Oblak me lo paró. Durante un año no he fallado ningún penalti y cuando más lo necesitaba Oblak apareció”, valoró en declaraciones a ‘Sport TV’.

Contrastes de Cristiano

“Es un sentimiento de alegría y tristeza al mismo tiempo, pero lo más importante es la clasificación, el equipo lo merecía. Eslovenia se pasó casi todo el tiempo defendiendo. Felicidades a mis compañeros, especialmente a nuestro portero, que hizo tres buenas paradas”, añadió.

“Así es el fútbol, es todo o nada. Durante el partido lo intentamos, yo lo intenté”, dijo el exjugador del Real Madrid también a la segunda cadena de la Televisión Alemana (ZDF).

Cristiano se vio eliminado de la Eurocopa durante muchos minutos. Oblak, un muro impenetrable, otro portero excelso que merece un monumento, frenó todos sus intentos. El más intenso, en la primera parte de la prórroga, provocó el llanto del inagotable futbolista portugués, que no contuvo sus emociones después de fallar un penalti que habría evitado la lotería posterior desde los once metros. Pero ahí apareció Diogo Costa, para rescatar a su compañero, que después se atrevió de nuevo con una pena máxima que, esta vez, no falló.

