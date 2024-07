Tras su retiro, Cavani disfruta de la Copa América en el campo

Edinson Cavani fue un emblema de la Selección de Uruguay durante más de una década. El 30 de mayo, el futbolista anunció su retiro y con ello dejo claro que no participaría en la Copa América.

El goleador no jugaba con la Celeste desde la fase de grupos del Mundial de Catar 2022, aunque si bien tuvo una oportunidad en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y no pudo estar por lesión.

El delantero de 37 años dejó Valencia el año pasado y se sumó a Boca Juniors, con el que disputó la final de la Copa Libertadores 2023 y acabó en el segundo puesto.

A través de las redes sociales, Edinson Cavani dejó un mensaje para anunciar que dejará de vestir los colores de Uruguay.

“Mi querida celeste. Sólo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años”, comentó.

“Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país. Fueron sin dudas muchos años preciosos, tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar.

Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta”, agregó.

“Les mando un fuerte abrazo a todo mi pueblo. ¡Arriba la Celeste!”, concluyó.

Ahora, Edinson Cavani compartió que se encuentra con su familia disfrutando del campo y dejo claro que siempre apoyará a la Selección de Uruguay.

